Há falta de comprometimento dos governos no combate à fome, diz, no G20, diretora da ONU

A diretora executiva do Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas (WFP/ONU), Cindy McCain, disse nesta quarta-feira, 24, que falta comprometimento de governos ao redor do mundo no combate à fome.

"A fome continua a perseguir as mesmas famílias e comunidades no mundo", disse McCain em discurso no evento "O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo", realizado em paralelo às reuniões do G20, no Rio de Janeiro.

Durante o evento, foi lançado um relatório sobre a fome global no triênio 2021-2023, mostrando que o acesso a alimentos adequados continua "inatingível" para bilhões de pessoas.

Em 2023, cerca de 2,33 bilhões de indivíduos no mundo enfrentaram insegurança alimentar moderada ou grave, número que não mudou significativamente desde a alta verificada em 2020, na esteira da pandemia da covid-19. Mais de 864 milhões de pessoas experimentaram insegurança alimentar grave, ficando sem comida por um dia inteiro ou mais. O maior desafio, aponta o documento, segue sendo a África, onde 58% da população enfrenta insegurança alimentar.

"Temos as tecnologias e os conhecimentos para acabar com a insegurança alimentar - mas precisamos urgentemente de fundos para investir em larga escala", disse McCain na ocasião. O aumento do financiamento à pequena agricultura em países em situação crítica é uma bandeira das Nações Unidas.