AT&T lucra como esperado no 2º trimestre, mas supera em assinaturas pós-pagas e ação sobe 2,7%

A AT&T teve lucro líquido de US$ 3,9 bilhões no segundo trimestre de 2024, menor do que o ganho de US$ 4,8 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 24. Com ajustes, o lucro por ação foi de US$ 0,57, em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet, mas também menor do que o registrado no ano passado, de US$ 0,63.

A receita da companhia de telecomunicações americana somou US$ 29,8 bilhões no trimestre, ante US$ 29,9 bilhões no mesmo intervalo de 2023. O número, porém, ficou ligeiramente abaixo do consenso da FactSet, de US$ 30 bilhões.

A AT&T também informou crescimento maior do que o esperado dos assinantes de telefonia pós-paga, a 419 mil assinaturas adicionais líquidas entre abril e junho deste ano. O número representa crescimento de 28,5% em relação ao mesmo período do ano anterior e veio acima das 380 mil assinaturas adicionais previstas por analistas da FactSet.

Após o balanço, a ação da AT&T subia 2,69% no pré-mercado em Nova York, às 8h (de Brasília).