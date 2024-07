Companhia aérea encontra mala de Bia Haddad em Guarulhos após apelo nas redes sociais

A companhia aérea Swiss Airlines encontrou a mala que pertence à tenista Beatriz Haddad Maia e que estava desaparecida desde que ela desembarcara em Paris no início da semana. A número 1 do Brasil, que estreará na Olimpíada de Paris-2024 já no fim de semana, fez um apelo à empresa aérea pelas redes sociais na terça alegando que estava sem parte dos seus equipamentos tanto para treinos quanto para jogar no torneio olímpico.

A mala foi encontrada ainda no aeroporto de Guarulhos, de onde Bia partiu rumo à França. A bagagem continha os calçados e as palmilhas que a tenista pretende usar em quadra no complexo de Roland Garros, onde o tênis será disputado na Olimpíada. "Quase 48h se passaram e a Swiss Airlines ainda não encontrou minha mala", afirmou a tenista em seu perfil no Instagram. "Preciso da mala para os Jogos Olímpicos!"

Sem os equipamentos, Bia fez seu primeiro treino em solo parisiense na terça. As raquetes que ela costuma usar estavam em outra mala, que não foi extraviada. A brasileira ainda não sabe o dia exato em que estreará na Olimpíada, mas será entre sábado e domingo.

Bia partiu de Guarulhos ainda no domingo. E fez escala em Zurique, na Suíça, antes de chegar à França na segunda-feira por volta de 10 horas, pelo horário de Brasília. Assim, sua mala ficou desaparecida por ao menos 48 horas. E só deve chegar às mãos da brasileira entre esta quarta e quinta, três dias depois do embarque da tenista no aeroporto brasileiro.

Ainda pelas redes sociais, Bia já tinha a suspeita de que a mala não havia sido embarcada com ela rumo à Olimpíada. Isso porque o seu AirTag - um dispositivo de rastreamento desenvolvido pela empresa Apple - indicava que a mala sequer saíra do aeroporto de Guarulhos.

Bia é a maior esperança de medalhas para o Brasil no tênis, tanto na chave de simples quanto nas duplas - ela jogará com Luisa Stefani, medalhista de bronze em Tóquio, em 2021, ao lado de Laura Pigossi. O sorteio das chaves do tênis acontece nesta quinta-feira e as partidas se iniciam no sábado, dia 27. Em 22º lugar no ranking da WTA, a brasileira é uma das cabeças de chave da competição.