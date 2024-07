G20: Documento sobre tributação está avançado, mas será tratado na reunião, diz Rosito

A secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda e coordenadora da trilha de finanças do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20), Tatiana Rosito, disse nesta terça-feira, 23, que as negociações sobre os textos que serão divulgados na sexta-feira sobre o consenso do grupo financeiro continuarão e que, por isso, ela não iria detalhar o que já teve avanço e o que ainda está em pauta.

"Não vou comentar sobre documentos em negociação. Como presidente do G20, estamos tentando construir consensos, zelando pelas delegações", disse em entrevista coletiva em resposta a uma pergunta do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). "Estamos preparados para ficar horas adicionais (em discussões)", acrescentou.

Rosito adiantou que o comunicado a ser divulgado na sexta-feira será mais extenso do que o chair summary, que foi publicado em fevereiro por falta de um consenso no grupo. Agora, além do comunicado e de um documento sobre cooperação internacional na área de finanças, haverá também uma declaração da presidência brasileira para tratar de questões geopolíticas - o que tem sido motivo de discórdia no grupo desde o início da guerra na Ucrânia.

"O documento sobre tributação está avançado, mas será tratado na reunião ministerial. Esta é a primeira vez que terá uma declaração dessa natureza na área de tributação, pois achamos que a iniciativa merecia uma declaração específica", disse ela, explicando que o tema também constará do comunicado principal e que a divisão teve a intenção de dar projeção ao tema.

A secretária destacou que as negociações em torno da tributação estão mais avançadas, mas que as relacionadas à modernização dos bancos multilaterais ainda estão sendo construídas. "Acredito que haverá divulgação do communiqué, com saída para questão geopolítica", disse.

A diplomata também salientou que o trabalho conjunto das trilhas de sherpas e de finanças trouxe valor agregado ao G20 no Brasil, e destacou o ineditismo das apresentações dos grupos de engajamento nas trilhas. Ontem, alguns de seus representantes também se mostraram satisfeitos com o resultado.

A coletiva foi concedida no Windsor Barra Hotel, onde foram realizadas as reuniões preparatórias para o encontro dos ministros de Finanças e presidentes de Bancos Centrais, na quinta e sexta-feira.