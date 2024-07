Criptomoedas: bitcoin cai 2%, mas ether tenta recuperação no 1º dia de negociaões de ETFs

O bitcoin operava em baixa nesta tarde, mas o ethereum ensaiava recuperação. Investidores acompanhavam o primeiro dia de negociação de nove fundos negociados em bolsa (ETFs) de ether à vista. O dia foi marcado pela alta volatilidade entre as criptomoedas.

Por volta das 17h (de Brasília), o bitcoin recuava 2,53%, a US$ 65.992,94, segundo a Binance. Já a ethereum, por sua vez, subia 0,55%, a US$ 3.478,66.

Na manhã de hoje, e durante as primeiras horas de negociação, os ETFs de ethereum à vista já recuavam nas bolsas de Nova York. No entanto, segundo relatório da Oanda, há especulações de que um ETF ethereum poderia beneficiar indiretamente o bitcoin, já que os investidores que não estão particularmente interessados no bitcoin podem adicioná-lo aos seus portfólios junto com o ether para mitigar riscos e diversificar.

O diretor regional da Coinbase para as Américas, Fábio Plein, observa que os ETFs à vista são oportunidades de investimento eficientes e regulamentadas pela SEC que promovem a difusão de bitcoin, ether e da criptografia. O especialista acredita que "poderemos ver um grande fluxo de capital novo sendo injetado na indústria até o final deste ano e ao longo dos próximos anos".