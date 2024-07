Fitch reitera rating AA+ do Canadá, com perspectiva estável

A Fitch Ratings reiterou em AA+ a nota de crédito em moeda estrangeira de longo prazo do Canadá, com perspectiva estável. Segundo a agência, a classificação reflete a forte governança, a elevada renda per capita e uma política econômica que garante crescimento firme e inflação, no geral, baixa.

"Estes pontos fortes são contrabalançados por um elevado, embora decrescente, peso da dívida pública, refletindo parcialmente o pré-financiamento de futuro passivo em matéria de pensões", explica.

A instituição prevê que o déficit geral do governo como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) cairá de 1,5% este ano para 1,4% no próximo e 1,0% em 2026.