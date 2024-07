Fórmula 1 rejeita mudança no sistema de pontos e amplia pré-temporada

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou detalhes do regulamento da temporada 2025 da Fórmula 1 com pequenas mudanças após as decisões tomadas durante o Conselho Mundial de Automobilismo, realizado em Londres. Existia um forte debate sobre o aumento da zona de pontuação, mas a possibilidade acabou sendo rejeitada pela entidade.

"Houve um acordo unânime de que não haverá alteração", disse a FIA, que manteve a zona de pontuação apenas para os dez primeiros colocados. No entanto, aumentou o tempo de pré-temporada, de três para nove dias.

A decisão pelo aumento da pré-temporada ocorreu visando o calendário de 2026, quando será introduzido novos regulamentos aerodinâmicos e de unidades de energia, além do uso de combustíveis 100% sustentáveis e um maior foco na energia elétrica.

O peso mínimo para um motorista será aumentado em 2 kg para 82 kg. Isso significa que o peso mínimo do carro sem combustível será aumentado para 800 kg para 2025.

"Uma atualização foi fornecida sobre a linha do tempo dos regulamentos de 2026 que abrangem questões técnicas, esportivas, financeiras e ambientais e que a colaboração contínua liderada pela FIA com todas as equipes estava no caminho certo para atingir os objetivos e avançar na direção certa para a finalização dos regulamentos", completou a FIA.

Sobre o assunto, a entidade prometeu ainda mais atualizações em outubro, durante o Conselho Mundial do Esporte Automóvel.