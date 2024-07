Mulher é vítima de acidente de trânsito em São Bernardo

Uma mulher foi vítima de um acidente envolvendo um carro e uma moto em São Bernardo do Campo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h13, no local do incidente, no bairro Nova Petrópolis, na avenida Prestes Maia, 571. Segundo os bombeiros, a vítima estava desorientada e com uma contusão em uma das pernas. Ela foi socorrida e levada ao Hospital de Urgência do Município.