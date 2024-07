Maduro busca reforçar o apoio militar na Venezuela antes da votação que ameaça seu poder

Em um cruzamento não muito longe de um posto de gasolina coberto de mato, jovens com uniformes verdes desbotados param veículos que regressam de um comício em defesa dos opositores do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e pedem aos passageiros as suas identificações enquanto inspecionam os seus carros, caminhões e motocicletas.

Estes postos de controle aumentaram em todo país no período que antecede as eleições presidenciais de domingo, 28, com o objetivo de intimidar e ocasionalmente deter críticos do governo. Muitas vezes envolvem um pedido de carona, bananas ou "colaboração" - o eufemismo da Venezuela para um pequeno suborno.

Mas o jogo de poder frequentemente fracassa. Quando os seus superiores fogem do sol escaldante, os soldados se mostram mais abertos e perguntam aos opositores sobre o comício. "Ela chegou? Havia muitas pessoas? um soldado pergunta sobre a líder da oposição Maria Corina Machado. "Queríamos assistir, mas aqui não tem wi-fi", sussurra outro.

Desde que assumiu o poder em 2013, Maduro não hesitou em enviar tropas para acabar com protestos, ao mesmo tempo que recompensava oficiais superiores com empregos governamentais lucrativos e controle de indústrias-chave. Mas faltando poucos dias para uma votação acalorada que pode contestar o poder de Maduro, o chavista está trabalhando mais arduamente do que nunca para reforçar a lealdade das Forças Armadas - o árbitro tradicional das disputas políticas na Venezuela - e manter os principais comandantes na linha.

Nos últimos dias, Maduro apareceu na TV estatal assistindo a uma cerimônia de formatura de 25 mil policiais, elogiando-os como a primeira linha de defesa contra o que chamou de tentativas da direita de provocar uma tragédia. Ele também promoveu dezenas de oficiais e concedeu um novo título ao seu antigo ministro da Defesa, Vladimir Padrino López: "General do Povo Soberano".

"O destino da Venezuela depende da nossa vitória", disse Maduro em um comício este mês. "Se quisermos evitar um banho de sangue ou uma guerra civil desencadeada pelos fascistas, então devemos garantir a maior vitória eleitoral de sempre."

Militares

Os altos escalões se mantiveram firmes ao lado de Maduro, investigando a oposição, em vez de se aterem ao seu papel tradicional de salvaguarda do voto.

O general Domingo Hernández Lárez, chefe do Estado-Maior Conjunto, postou nas redes sociais uma foto que supostamente mostrava Machado falando em frente a um quadro branco rabiscado com notas pedindo a "eliminação" das Forças Armadas. Machado, que foi proibida de concorrer e apoia o candidato Edmundo Gonzalez, afirmou que se tratava de uma "notícia falsa". Um grupo de fiscalização da mídia disse que a imagem foi manipulada.

Os oponentes de Maduro há muito lutam para conquistar as Forças Armadas.

O Exército têm sido parte integrante do controle de Maduro no poder desde que seu mentor e antecessor, Hugo Chávez, liderou um levante contra um governo de austeridade impopular em 1992. Quando Chávez foi eleito presidente em 1998, ele expurgou oficiais doutrinados pelos EUA para combater o comunismo, colocou colegas conspiradores golpistas em posições de liderança e usou a riqueza petrolífera do país para comprar aviões de combate e equipamento militar caro.

Maduro, sem o pedigree militar de Chávez, ainda assim fortaleceu os seus aliados uniformizados, muitos dos quais, tal como ele, enfrentam acusações de corrupção e violações dos direitos humanos.

A Guarda Nacional também importou discretamente equipamento anti-motim e renovou veículos blindados que poderiam ser usados para reprimir protestos, de acordo com o general reformado Rodolfo Camacho, um opositor de Maduro que escreve um relatório sobre assuntos militares.

Entretanto, o governo não hesitou em punir os soldados que saíssem da linha. Os membros das Forças Armadas representam cerca de metade dos 301 opositores de Maduro que estão presos e classificados como prisioneiros políticos pela cooperativa de assistência jurídica Foro Penal, sediada em Caracas.

O Ministério da Defesa não respondeu a um pedido da Associated Press de comentário enviado por e-mail.

Embora ninguém esteja prevendo uma revolta nos quartéis, o descontentamento entre as bases é generalizado, disse William Brownfield, ex-embaixador dos EUA na Venezuela e membro sênior do Wilson Center em Washington.

A economia da Venezuela saiu dos trilhos nos últimos anos - encolhendo 71% entre 2012 e 2020 - e a inflação ultrapassou os 130.000%. Com isso, os bônus e regalias em dinheiro concedidos às famílias dos militares perderam muito do seu brilho. A deserção aumentou entre os cerca de 150 mil militares, à medida que muitos se juntaram aos milhões de venezuelanos que fugiram do país, em vez de defenderem um governo que já não apoiam.

"Os recrutas, o pessoal alistado e os oficiais de baixa patente não estão arrecadando dinheiro", disse Brownfield. "Muitos provavelmente têm parentes que fugiram da Venezuela e são suscetíveis à mensagem da oposição".

O general Manuel Cristopher Figuera, ex-chefe da espionagem, afirmou que qualquer movimento para desafiar Maduro viria de baixo para cima, na forma de uma recusa em reprimir os manifestantes. Os líderes da oposição prometeram "defender" o voto no caso de qualquer adulteração e, dada a história recente de conflitos políticos, muitos venezuelanos estão se preparando para manifestações após as eleições.

"Eles não vão se rebelar, mas também não vão obedecer às ordens", disse Figuera, que fugiu do país em 2019 depois de liderar uma tentativa fracassada de remover Maduro.

Alguns acreditam que Maduro não pode confiar tanto em seus aliados e veem Padrino como um militar que pode trair a confiança do ditador venezuelano. O homem de 61 anos é um dos últimos oficiais treinados nos EUA - estudou operações psicológicas na Escola das Américas em Fort Benning, Geórgia - antes de Chávez mudar as alianças da Venezuela para a Rússia, China e Irã.

Em 2015, quando a oposição venceu as eleições parlamentares com uma vitória esmagadora, Padrino apareceu na televisão estatal, acompanhado pelo seu comando militar, reconhecendo os resultados antes mesmo de Maduro reconhecer a derrota.

E os altos escalões da Venezuela já sofreram uma reviravolta antes, sobretudo em 1958, quando depuseram o presidente Marcos Perez Jimenez depois de terem sido cúmplices da sua ditadura durante anos.

"Se houver uma avalanche de pessoas nas ruas apoiando a oposição, haverá muita pressão sobre Padrino", disse Camacho, que trabalhou ao lado do ministro da Defesa antes de ser acusado de conspirar contra o governo de Maduro e de fugir da Venezuela. "Esta é a única pequena esperança que me resta.". Fonte: Associated Press.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.