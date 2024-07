Candidato à medalha, Darlan Romani desiste da Olimpíada após detectar hérnia de disco

Candidato à medalha na Olimpíada de Paris-2024, o brasileiro Darlan Romani desistiu de competir na capital francesa após detectar uma hérnia de disco. O atleta de 33 anos, do arremesso do peso, identificou o problema físico a poucos dias de viajar para a França - a cerimônia de abertura está marcada para sexta-feira.

De acordo com a equipe do atleta, uma avaliação médica detectou a hérnia comprimindo e inibindo "diversos reflexos musculares no corpo de Darlan". A recomendação, portanto, foi de se afastar de qualquer competição, incluindo os Jogos Olímpicos. Segundo sua equipe, o atleta não está conseguindo nem caminhar normalmente em razão das dores. Ele será submetido a uma cirurgia nas costas nos próximos dias, em São Paulo.

Darlan era uma das esperanças de medalha para o Brasil no atletismo. O catarinense havia se destacado em Tóquio, quando se aproximou do pódio, ao obter o quarto lugar no arremesso do peso. Na época, ele era forte candidato à medalha, deixando escapar o lugar no pódio por pouco.

O resultado frustrante não desanimou o atleta, que vinha de bons resultados neste ciclo olímpico. Ele foi campeão mundial indoor em 2022 e medalhista de ouro nos Jogos pan-americanos de Santiago, em 2023 - há havia sido campeão pan-americano em Lima, no Peru, em 2019.

Nesta temporada, Darlan não vinha entre os melhores da categoria. Ele é o sétimo colocado no ranking da World Athletics, a federação internacional de atletismo. Neste ano, seu melhor resultado é 21,52 metros, acima dos 21,31m que registrou na última final olímpica e que lhe daria a medalha de prata há três anos.