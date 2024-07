Vendas de moradias usadas nos EUA caem 5,4% entre maio e junho

As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram 5,4% entre maio e junho, ao ritmo anual sazonalmente ajustado de 3,89 milhões. Analistas ouvidos pela FactSet previam queda de 2,9%. Na comparação anual, também houve queda de 5,4% nas vendas, segundo a Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês). O estoque de casas existentes não vendidas aumentou 3,1% no mês, para 1,32 milhão no final de junho, ou o equivalente a 4,1 meses de oferta no atual ritmo de vendas mensais.