SAP supera expectativas de lucro e receita no 2º trimestre

A SAP teve lucro operacional de 1,94 bilhão de euros no segundo trimestre de 2024, valor 33% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado no fim da tarde de segunda-feira (22). Na mesma comparação, a receita da desenvolvedora alemã de software avançou 9,8%, a 8,29 bilhões de euros, enquanto a receita do negócio de software e nuvem aumentou 10,3%, a 7,18 bilhões de euros.

Os resultados superaram as expectativas de analistas, que previam lucro operacional de 1,81 bilhão de euros e receita de 8,25 bilhões de euros no trimestre.

Por volta das 8h30 (de Brasília), a ação da SAP saltava 6,7% na Bolsa de Frankfurt.