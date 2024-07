Rapper é assassinada após divulgar endereço para encontro com fãs

A rapper americana Alliauna Green, mais conhecida como Tan DaGod, foi morta a tiros no sábado, 20, durante um encontro com seus fãs em uma loja de produtos de beleza em Oakland, na Califórnia. A rapper não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Seis homens com máscaras a abordaram do lado externo da loja e, segundo testemunhas ouvidas pela NBC, discutiram com Alliauna. Tiros foram disparados. A polícia de Oakland não divulgou a motivação do crime.

Em seu Instagram, Alliauna publicou a data e o local em que se apresentaria, participando da inauguração da loja. Um dos funcionários do empreendimento comentou que teria ouvido tiros, mas pensou que fizessem parte da música. "Ouvi três tiros muito altos. Acho que ouvi a rapper gritando 'eu fui atingida'. Ela ficou no chão até que os socorristas chegassem", disse ele ao jornal americano Daily Mail.

A dona de um restaurante próximo, Sul Cho, também estava por perto e contou: "Ele estava mirando apenas nela, eu vi. Não estava atirando em todo mundo, só nela". As investigações da polícia ainda não foram concluídas.

Fãs da artista especularam sobre o possível envolvimento do ex-namorado de Alliauna no crime. A rapper esteve presa em 2020, após ter atirado no então parceiro num gesto de autodefesa. Em seu último EP, Tan DaGod aborda o assunto: "Você nunca deveria ter morrido. Nunca deveria ter brincado comigo, então vou levar isso para o 'third degree' (expressão usada para o interrogatório de um suspeito pela polícia)".