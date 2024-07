Barreirinhas: Autorregularização incentivada e de subvenção renderam cerca de R$ 5 bi neste ano

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse nesta segunda, 22, que o governo conseguiu cerca de R$ 5 bilhões com os processos de autorregularização incentivada e de autorregularização prevista com a nova lei sobre a subvenção do ICMS. "Foi uma receita extra que não estava prevista neste orçamento, tivemos uma adesão muito forte", disse Barreirinhas.

Segundo o secretário, das medidas aprovadas para incrementar a arrecadação em 2024, houve uma boa entrada de receitas com as novas regras para tributação de fundos fechados e offshore - no caso do primeiro, R$ 12,7 bilhões já efetivados, e R$ 7,4 bilhões dos instrumentos offshore. "Fundos fechados e offshore tiveram performance muito boa para receita. São dados importantes, não houve aquela fuga de recursos que disseram que teria", disse.