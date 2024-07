Bolsas de NY fecham em alta após saída de Biden; Verizon limita Dow Jones

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 22, após a desistência do presidente dos EUA, Joe Biden, à reeleição pelo Partido Democrata e o apoio à candidatura de Kamala Harris trazerem uma mudança de rumo para as eleições americanas, segundo analistas. A reviravolta na campanha democrata foi interpretada como um fator que reduziu parcialmente o favoritismo do ex-presidente e republicano Donald Trump. O Nasdaq e o S&P 500 subiram mais de 1%. O Dow Jones teve ganho mais ameno inibido pela queda das ações da Verizon. Na direção oposta, a Mattel disparou com notícia de que teria recebido uma oferta de compra.

O Dow Jones subiu 0,32%, aos 40.415,31 pontos. O Nasdaq ganhou 1,58%, fechando em 18.007,57 pontos. O S&P 500 avançou 1,08%, encerrando o pregão aos 5,564,47 pontos. O índice VIX, que mede a volatilidade implícita das ações em Wall Street, cedeu 9,99%, a 14,87 pontos, após ter atingido maior nível em quase três meses na semana passada.

"Há uma confiança significativa nos mercados na vitória de Trump. É também o nosso cenário base, mesmo que apenas para efeitos de 'gestão de risco', escreveram analistas do Rabobank em relatório. "A decisão sem precedentes de Biden introduz um quadro imprevisível na campanha, possivelmente conduzindo à volatilidade do mercado", completaram.

No pregão, o setor de tecnologia foi destaque e se recuperou após o tombo registrado na semana passada. A Nvidia ganhou 4,46% e a AMD avançou 2,83%. A Alphabet ganhou 2,26% e a Microsoft, 1,33%. A CrowdStrike estendeu perdas e caiu 13,5% sob efeito da pane global causada pela atualização de um software de segurança da companhia na sexta-feira.

A Verizon caiu 6,08%, após a companhia anunciar resultados que frustraram as expectativas dos analistas. As ações da Mattel avançaram 15,1% com a notícia de que a empresa de private equity L Catterton abordou a fabricante da Barbie com uma proposta de aquisição, segundo a Reuters, que citou pessoas familiarizadas com o assunto não identificadas. O porta-voz da Mattel disse que não comentaria especulações, segundo o Barrons.com.

*Com Dow Jones Newswires