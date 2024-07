B3 anuncia novo índice que agrega BDRs de empresas brasileiras ao Ibovespa

A B3 anunciou nesta segunda-feira, 22, que vai lançar o "Ibovespa B3 BR+", um índice amplo resultado da combinação das empresas participantes do Ibovespa com as empresas brasileiras listadas no exterior que tenham Brazilian Depositary Receipts (BDRs) negociados no País. O novo índice estará disponível ao mercado em agosto.

O Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações na Bolsa e reúne as empresas mais negociadas no mercado de capitais brasileiro. A atual carteira conta com 86 papéis de 83 empresas.

Segundo a B3, o novo índice trará um "universo de investimento maior, já que além de toda a carteira do Ibovespa também irá incluir os papéis das empresas brasileiras que contam com BDRs negociados na B3, desde que atendam a todos os requisitos da metodologia". Os BDRs são valores mobiliários emitidos no Brasil que possuem como lastro ativos, ações, emitidos no exterior, como no caso de uma empresa brasileira listada em uma bolsa em outro país.

"A modernização do mercado de capitais nos últimos anos tem exigido que a indústria de índices acompanhe uma demanda cada vez maior de produtos para a diversificação de portfólios. Com a criação do novo índice Ibovespa B3 BR+, estamos oferecendo aos nossos clientes e ao mercado uma tese que reúne em um único lugar as empresas brasileiras mais negociadas, seja via ações ou BDRs", disse Marcos Skistymas, diretor de produtos da B3, em nota.

Trata-se do décimo indicador lançado pela B3 nos últimos dois anos e mais uma tese de investimento que reforça a B3 como provedora de índices. "Os índices são ferramentas essenciais para o desenvolvimento do nosso mercado, já que oferecem aos investidores referências para avaliação, planejamento e diversificação de investimentos", afirma Skistymas. Um índice possibilita o desenvolvimento de subíndices que podem ser usados para a criação de produtos como ETFs, por exemplo.