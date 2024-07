Fluminense anuncia a contratação de Kevin Serna como reforço para ataque

Com apenas 13 gols marcados em 17 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Fluminense anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do atacante colombiano Kevin Serna, de 26 anos. O atleta, que assinou um vínculo até o final de 2027, estava no Alianza Lima. O clube carioca pagou cerca de US$ 1,8 milhão (algo em torno de R$ 9,7 milhões) por 70% dos direitos federativos do atleta.

Na redes sociais do clube, Serna é descrito como um jogador canhoto que atua pela ponta direita. O post traz ainda a informação de que ele marcou três gols e deu três assistências em 23 partidas.

O jogador chegou ao clube na última semana e vem treinando no CT Carlos Castilho. Revelado pelo Sportivo Luqueño, do Paraguai, e com passagens também pelo futebol português, Serna não escondeu a sua satisfação após o acerto com o Fluminense.

"Sensação única, de muita felicidade e responsabilidade com o que significa estar em um clube como o Fluminense. Sei o peso do escudo que carrego no peito, e tenho que representá-lo da melhor maneira. Estou muito feliz com esse momento da minha carreira", afirmou jogador em entrevista ao site do Fluminense.

Serna, no entanto, chega em um momento em que o time carioca vive pressionado pela má campanha no Campeonato Brasileiro. Só Internacional e Grêmio balançaram as redes menos vezes que a equipe do técnico Mano Menezes (12). Na vice-lanterna do Nacional com 11 pontos, os cariocas tentam engatar a segunda vitória seguida diante do Palmeiras, no Rio, nesta quarta-feira.