Ryanair corta projeção após queda no lucro; ação tomba em Dublin e arrasta outras cias aéreas

A Ryanair reduziu sua projeção para tarifas aéreas no trimestre atual após o lucro nos três meses de seu ano fiscal cair fortemente em meio a um declínio na receita gerada por passageiros. Em balanço divulgado nesta segunda-feira, 22, a companhia aérea de baixo custo irlandesa disse que teve lucro líquido de 360 milhões de euro no trimestre até junho, representando queda de 46% ante o ganho de igual período do ano passado, enquanto a receita diminuiu 1%, a 3,63 bilhões de euros.

Em função do resultado, a Ryanair, maior companhia aérea da Europa em números de passageiros, agora espera que as tarifas no trimestre até setembro sejam consideravelmente menores do que no mesmo intervalo do ano passado. Antes, a previsão era de estabilidade ou ligeira alta.

Reagindo ao balanço, a ação da Ryanair sofria um tombo de 15% na Bolsa de Dublin por volta das 8h50 (de Brasília). Em Londres, as concorrentes britânicas easyJet e Jet2 caíam 8,3% e 5,3%, respectivamente, enquanto a húngara Wizz Air, também listada no mercado inglês, tinha baixa de 9,1%. *Com informações da Dow Jones Newswires.