Como Ramón Díaz mudou o Corinthians e tirou time da zona de rebaixamento

O Corinthians mudou após a chegada de Ramón Díaz. O treinador argentino precisou de menos de duas semanas para tirar o time da zona de rebaixamento do Brasileirão depois de oito rodadas. Anunciado no dia 10 de julho, como substituto do português António Oliveira, Díaz comandou o Corinthians nas vitórias sobre Criciúma (2 a 1) e Bahia (1 a 0). Os resultados colocaram o time na 14ª colocação, a três pontos da zona de rebaixamento.

Mas o que fez Ramón Díaz em tão pouco tempo para trazer de volta o sorriso no rosto do torcedor corintiano? O primeiro fator que contribuiu para o novo status do clube foi a chegada de reforços. A diretoria foi ao mercado e contratou o goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho e o volante Alex Santana. Ramón Díaz não hesitou para colocá-los entre os titulares.

Hugo Souza fez grandes defesas na vitória sobre o Criciúma e não sofreu gols diante do Bahia. Alex Santana deu mais força ao meio-campo nas duas partidas e André Ramalho estreou bem em Salvador no último domingo, 21.

O treinador promoveu mudanças também no esquema tático. Com mais tempo para conhecer o elenco, Ramón Díaz escalou o Corinthians no 3-5-2 contra o Bahia, no fim de semana. A formação inicial teve Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Ryan, Alex Santana, Garro e Hugo; Ángel Romero e Yuri Alberto.

"Analisamos com todo o corpo técnico a qualidade dos jogadores que teríamos para esta partida. E vimos que desde o início da semana começamos a trabalhar taticamente, e a equipe respondeu muito bem, com atitude e agressividade. Muitos jogadores de experiência, o André, como líbero, te dá a tranquilidade para o jogo", explicou Ramón Díaz.

Outros reforços vieram de dentro, com a recuperação de jogadores machucados. O principal é Ángel Romero. Peça importante no ano passado, o atacante paraguaio marcou nas vitórias sobre Criciúma e Bahia. Antes, ele amargava um jejum de três meses.

Novidade entre os titulares diante do Bahia, Ryan foi outro jogador recuperado por Ramón Díaz. O volante de 21 anos tinha empréstimo encaminhado ao Novorizontino até a troca na comissão técnica. O lateral-esquerdo Matheus Bidu é outro que vem sendo mais utilizado.

Para confirmar a reação no Brasileirão e emplacar a terceira vitória seguida, o Corinthians recebe o Grêmio na quinta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela última rodada do primeiro turno.