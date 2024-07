China: setor imobiliário perde espaço como catalisador da economia, após Terceiro Plenário

A maior reunião econômica do ano na China consolidou a opinião dos analistas de que Pequim não vê mais o gigantesco setor imobiliário do país como um meio de impulsionar o crescimento a qualquer custo, mas sim como uma parte de sua rede de segurança social que precisa de mudanças, segundo os analistas.

De acordo com eles, isso aumenta as perspectivas de mudanças no setor que vêm sendo sugeridas há meses: mais moradias públicas, regras mais brandas para a compra de casas e mais autonomia para os governos locais determinarem a política habitacional.

Em um relatório das reuniões do Terceiro Plenário, divulgado no domingo, 21, a liderança do partido principal da China listou o setor imobiliário em uma seção sobre "meios de subsistência" e não em setores relacionados ao crescimento econômico, o que muitos economistas interpretaram como um sinal da mudança de posição de Pequim em relação ao setor.

"Em vez de se concentrar apenas no desenvolvimento e na venda, agora as empresas imobiliárias precisam estar preparadas para desenvolver, vender ou alugar", apontou o estrategista-chefe de China da ANZ Research, Zhaopeng Xing.

No relatório, os líderes seniores da China disseram que dariam a mesma importância a compradores e locatários e se comprometeram a atender às necessidades básicas de moradia dos mais de 300 milhões de assalariados do país, ampliando a ênfase anterior nas comunidades de baixa renda. Isso provavelmente significa o desenvolvimento de mais projetos de moradia pública para garantir que todos os cidadãos possam comprar uma casa, disse Xing.

O relatório sugeriu ainda que os governos locais ganhariam mais flexibilidade para controlar o mercado imobiliário - por exemplo, ter mais voz nas medidas políticas e, em alguns casos, flexibilizar as restrições à compra de casas.

Pequim também anunciou que mudará os métodos de financiamento imobiliário e as políticas relacionadas à pré-venda de casas, conforme o documento. Isso pode significar exigências para que as incorporadoras vendam casas prontas em vez de depender de pré-vendas, disseram economistas. Atualmente, a China tem um excesso de casas inacabadas após três anos de condições de liquidez mais rígidas.

O relatório respondeu a outra pergunta dos analistas: é provável que mais medidas de estímulo para os desenvolvedores não estejam chegando em breve. Os sinais da reunião "ficaram aquém das expectativas do mercado" em relação ao estímulo, disse William Wu, analista da Daiwa. O tom "foi muito mais suave do que esperávamos, com a narrativa carecendo de substância concreta". Fonte: Dow Jones Newswires.