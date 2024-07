China e Filipinas entram em acordo para interromper confrontos no Second Thomas Shoal

A China e as Filipinas chegaram a um acordo que, segundo esperam, encerrará os confrontos na parte mais disputada do Mar do Sul da China, informou o governo filipino no domingo. Duas autoridades filipinas, que tinham conhecimento das negociações, confirmaram o acordo à Associated Press sob condição de anonimato e o governo filipino emitiu posteriormente uma breve declaração anunciando o acordo, sem fornecer detalhes.

As Filipinas ocupam o Second Thomas Shoal, uma área de recife submerso, mas a China também o reivindica, e os confrontos cada vez mais hostis no mar provocaram temores de conflitos maiores que poderiam envolver os Estados Unidos.

O acordo crucial para interromper os conflitos foi alcançado no domingo, após uma série de reuniões entre diplomatas filipinos e chineses em Manila e trocas de notas diplomáticas com o objetivo de estabelecer termos mutuamente aceitáveis, sem conceder as reivindicações territoriais de nenhum dos lados. Os detalhes do acordo, no entanto, ainda não foram divulgados publicamente por nenhum dos dois países. Fonte: Associated Press.