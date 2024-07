Bia Haddad mantém 22ª posição no ranking e será cabeça de chave em Paris-2024

Sem entrar em quadra na semana passada, Beatriz Haddad Maia contou com tropeços de rivais para manter o 22º posto no ranking da WTA, na atualização desta segunda-feira. Com esta posição, ela garante o status de cabeça de chave na Olimpíada de Paris-2024, que começa na sexta-feira - o tênis terá início no dia seguinte.

Na lista desta semana, a maior ameaça ao posto de Bia era a russa Diana Shnaider, campeão do Torneio de Budapeste, na Hungria, no fim de semana. A rival, contudo, não conseguiu superar no ranking a brasileira, que sustentou o posto que ocupava desde o fim do Torneio de Wimbledon, finalizado há duas semanas.

Bia deve aparecer na chave olímpica, de 64 tenistas, como 15ª cabeça de chave. Com este status, a número 1 do Brasil evita rivais de melhor ranking nas primeiras rodadas da competição. Ela vai conhecer sua adversária de estreia na quinta-feira, quando a organização sorteará as chaves do torneio olímpico. Bia também deve jogar nas duplas femininas e nas duplas mistas em Paris-2024.

O Brasil também será representado por Laura Pigossi, atual 110ª do mundo, na capital francesa. A medalhista olímpica nas duplas em Tóquio, em 2021, não será cabeça de chave. E também deve jogar nas duplas femininas. Luisa Stefani está garantida nas duplas e o Brasil também poderá ter Ingrid Martins na disputa.

Entre os tenistas da chave masculina em Paris-2024, Thiago Wild manteve sua posição (72ª) enquanto Thiago Monteiro ganhou seus colocações e aparece agora em 79º. Eles também devem jogar nas duplas masculinas.

Na lista da ATP, houve apenas uma troca de posições no Top 10. O norueguês Casper Ruud subiu um lugar, para o oitavo posto, desbancando o russo Andrey Rublev para a nona colocação. O italiano Jannik Sinner continua na primeira colocação, enquanto a polonesa Iga Swiatek segue no primeiro posto da lista feminina. Ambos estarão na Olimpíada.