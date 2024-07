Kauã Elias decide na estreia de Thiago Silva diante do Cuiabá e Fluminense vence após 3 meses

No dia que o zagueiro Thiago Silva voltou a vestir a camisa do Fluminense após 16 anos, quem roubou a cena foi o atacante Kauã Elias. O jovem de 18 anos mais uma vez mostrou a sua estrela e foi o autor do gol da vitória do time carioca sobre o Cuiabá por 1 a 0, neste domingo, na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na última quarta-feira, Kauã havia feito o gol salvador de empate com o Criciúma por 1 a 1, em Santa Catarina. O feito do atacante deu muito mais que os três pontos. Fez o Fluminense voltar a vencer no Brasileirão depois de três meses, porque antes só tinha uma vitória que aconteceu sobre o Vasco por 2 a 1 pela terceira rodada, no dia 20 de abril.

Além disso, tirou o time, com 11 pontos, da lanterna. O Fluminense tem vantagem sobre o Atlético-GO no saldo de gols (- 11 contra - 13). Estacionado nos 17 pontos, o Cuiabá vê a zona de rebaixamento se aproximar, ficando na 16ª colocação, apenas dois pontos a mais do que o Vitória, primeiro clube dentro da faixa de queda. Esta foi a quinta derrota do Cuiabá dentro de casa.

Os dois times necessitavam da vitória, mas apresentaram muito pouco no primeiro tempo. O jogo foi muito lento, com os times sem dinâmica e com dificuldade de produzir. Mesmo assim, cada um teve pelo menos uma boa chance de mudar o placar e o panorama dentro da partida.

O Cuiabá voltou mais organizado e mais objetivo do intervalo, criando algumas boas chances, com Max e Lucas Mineiro. O Fluminense, mesmo diante da situação na tabela, teve cabeça e soube segurar a pressão. E além disso, conseguiu abrir o placar.

Aos 27 minutos, Samuel Xavier acionou Arias, que cruzou pela direita, a bola passou por Empereur e o meia Ganso deixou para Kauã Elias. A nova estrela tricolor finalizou de primeira para abrir o placar.

Em vantagem, o Fluminense se retraiu em campo e viu o Cuiabá pressionar. Porém, o time carioca foi competente na estratégia de se defender e saiu com os três pontos que tiraram o time da lanterna.

O Fluminense tem partida pelo Brasileirão, pela 19ª rodada, na quarta-feira, quando recebe o Palmeiras, às 21h30, no Maracanã. O próximo compromisso do Cuiabá será pela Copa Sul-Americana, pelos playoffs das oitavas de final. O time brasileiro faz o segundo confronto com o Palestino, do Chile, na quinta-feira, às 19h, na Arena Pantanal. No primeiro jogo, houve empate por 1 a 1. Pelo Brasileirão, encara o Athletico-PR no domingo, às 19h, em casa.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 1 FLUMINENSE

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro (Clayson), Fernando Sobral (Max) e Denilson; Jonathan Cafú (Deyverson), Derik Lacerda (André Luis) e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli (Alexander), Paulo Henrique Ganso (Nonato); Jhon Arias, Marquinhos (Keno) e Germán Cano (Kauã Elias). Técnico: Mano Menezes.

GOL - Kauã Elias, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ramon (Cuiabá); Jhon Arias e Martinelli (Fluminense).

CARTÃO VERMELHO - Guga (Fluminense, no banco).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 326.630,00.

PÚBLICO - 13.231 presentes.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).