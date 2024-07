Red Bull Bragantino perde Cleiton expulso, mas segura Athletico-PR e se reabilita no Brasileiro

Após uma sequência de duas derrotas seguidas - São Paulo e Cruzeiro - o Red Bull Bragantino se recuperou no Campeonato Brasileiro. Com um a menos na segunda etapa, com a expulsão do goleiro Cleiton, o time paulista segurou a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, neste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 18ª rodada. Raul, com sete minutos de jogo, marcou o gol da vitória paulista.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino empatou com o Athletico-PR na tabela. Ambos somam 25 pontos, mas o time paranaense aparece na frente, em oitavo, pelo saldo de gols (3 a 2). O duelo serviu de tira-teima, uma vez que os dois times vão se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Bragantino iniciou a partida fazendo pressão e logo abriu o marcador. A defesa do Athletico afastou parcialmente e Raul pegou a sobra. A bola desviou no meio do caminho antes de parar no fundo das redes, com sete minutos de jogo.

Aos poucos, os visitantes foram equilibrando a partida, mas pecavam nas tomadas de decisões no último terço do campo, ficando refém da individualidade de Canobbio e Zapelli. Na reta final, Christian foi lançado e Cleiton saiu do gol e fez a falta. Ele acabou expulso após a revisão do VAR.

No segundo tempo, o jogo seguiu amarrado. Com a vantagem numérica, foi natural que o Athletico tivesse mais posse de bola e o controle da partida. Mesmo assim, o time paranaense não tinha êxito nas finalizações e ainda dava espaço para os contra-ataques dos donos da casa.

Sem saber o que fazer com a bola no ataque, o time paranaense abusou de cruzamentos na área, mas todos sem sucesso. Enquanto isso, os paulistas roubavam a bola e já lançavam Mosquera, que se virava no ataque para definir o duelo. Na reta final, apesar da blitz dos visitantes, o Bragantino se segurou na defesa e voltou a vencer no Brasileirão.

Os dois times "folgam" na próxima rodada do Brasileiro, entretanto entram em campo no meio de semana pelo segundo jogo dos playoffs da Copa Sul-Americana, em casa. O Red Bull Bragantino atua na quarta-feira, às 21h30, contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, onde empatou na ida por 1 a 1. Já o Athletico-PR joga na quinta-feira, às 21h30, contra o Cerro Porteño-PAR após também empatar por 1 a 1 o primeiro jogo.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 ATHLETICO-PR

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Luan Cândido; Raul (Matheus Fernandes), Lucas Evangelista, Helinho (Douglas Mendes), Lincoln (Lucão) e Juninho Capixaba (Eric Ramires); Thiago Borbas (Henry Mosquera). Técnico: Pedro Caixinha.

ATHLETICO-PR- Léo Linck; Leo Godoy (Cuello), Kaíque Rocha, Gamarra e Esquivel; Gabriel, Erick (Pablo), Christian (Julimar) e Zapelli (Nikão); Canobbio e Di Yorio (Mastriani). Técnico: Martín Varini.

GOL - Raul, aos sete minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Santos, Pedro Henrique e Henry Mosquera (Red Bull Bragantino); Canobbio, Pablo, Kaíque Rocha, Cuello e Christian (Athletico-PR).

CARTÃO VERMELHO - Cleiton (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Denis das Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA - R$ 143.940,00.

PÚBLICO - 4.423 torcedores.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).