Paolla Oliveira responde aos rumores de término com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira usou as redes sociais para comentar os rumores de que ela teria terminado o relacionamento com Diogo Nogueira. Juntos desde junho de 2021, o casal de artistas é um dos mais populares do Brasil. "O Diogo nem em casa está e eu tenho que aguentar a bomba de que a gente terminou, que o relacionamento vai mal", comentou a atriz em vídeo.

Ao lado de amigas, Paolla mostrou que o boato do término as pegou de surpresa e brincou: "Olha, vocês acham bonito isso, né?! Elas estão rindo da minha cara, gente. Inteligência artificial é novidade, agora fofoca não. Não sei do que vocês estão rindo"

"Como é que eu provo um negócio desses? Quer saber? Não acreditem no que vocês ouvem e veem na internet. Nem tudo é verdade! Agora que estou com essa bomba, vou ligar para o Diogo", disparou ela.