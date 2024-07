Biden colocou partido e país em primeiro lugar, diz líder democrata do Senado

O líder democrata do Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, disse que a decisão do presidente dos EUA, Joe Biden, de desistir de sua campanha de reeleição, não foi "fácil". Mas, ao seguir esse caminho, o democrata coloca o futuro do país e do partido em primeiro lugar.

"Joe Biden não foi apenas um grande presidente e um grande líder legislativo, mas ele é um ser humano verdadeiramente incrível", escreveu Schumer neste domingo em sua conta no X (antigo Twitter).

"Sua decisão, é claro, não foi fácil, mas ele mais uma vez colocou seu país, seu partido e nosso futuro em primeiro lugar", acrescentou. "Joe, hoje mostra que você é um verdadeiro patriota e um grande americano".

Schumer era um dos vários democratas que estavam fazendo coro para Biden deixar a disputa à Casa Branca. O presidente dos EUA fez o anúncio neste domingo e declarou apoio à vice-presidente, Kamala Harris.