Seleção masculina de vôlei vence segundo amistoso contra a Alemanha com mais facilidade

A seleção brasileira masculina de vôlei voltou a derrotar a Alemanha neste domingo no segundo amistoso de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. A equipe do técnico Bernardinho marcou 3 sets a 1, parciais de 25/18, 25/22, 20/25 e 25/21 na cidade alemã de Saarbrucken.

Na sexta-feira, a seleção ganhou da Alemanha por 3 a 2, de virada, na cidade francesa de Amnéville, na região de La Moselle, onde a equipe realiza sua preparação para os Jogos. Novamente Bernardinho escalou a equipe que mais vinha atuando na Liga das Nações, com Bruninho, Leal, Lucarelli, Darlan, Flávio, Lucão e Thales de líbero.

"A equipe está mais que pronta para ir a Paris, acertamos todos os detalhes. Esses dois amistosos mostraram e ajudaram no que faltava. Estamos prontos para a primeira partida", comentou Lukas Bergmann à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Ele nasceu em Munique e defende a seleção brasileira.

O Brasil começou a partida deste domingo jogando de forma mais intensa e chegou a ter 18 a 10. Bernardinho aproveitou para testar a inversão com Alan e o levantador Cachopa. Os alemães reagiram na segunda parcial e o placar chegou a estar 18 a 18, mas o Brasil conseguiu fechar o set e fazer 2 a 0.

Em casa, a seleção alemã foi melhor na terceira parcial, aproveitando as muitas alterações promovidas por Bernardinho, e venceu por 25 a 20. No quarto set, com Adriano, Isaac e Lukas Bergmann como titulares, o Brasil seguiu com melhor volume de jogo e marcou 25 a 21, fechando o jogo em 3 sets a 1.

A estreia da seleção brasileira masculina de vôlei nos Jogos de Paris-2024 será em 27 de julho, diante da Itália. Além de Brasil e Itália, Polônia e Egito também estão no Grupo B.