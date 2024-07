Iran Lima, o Seu Canudinho da Escolinha do Professor Raimundo, morre aos 88 anos de idade

O ator Luiz Iran Lima morreu no dia 21 de julho, aos 88 anos de idade. A informação foi confirmada pela esposa do artista, Lucia Baruffaldi, ao O Dia.

O portal divulgou que a causa da morte foi um aneurisma no abdômen, motivo o qual o ator já estava internado desde o dia 19 de julho, em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O velório acontece no dia 22 de julho, no Crematório do Memorial do Carmo e será aberto ao público. Iran Lima ficou conhecido, principalmente, por seus papéis humorísticos desde a década de 1950, quando começou na extinta TV Tupi como manipulador de bonecos.

O ator também fez parte do elenco de Praça da Alegria, Chico City, Os Trapalhões e Escolinha do Gugu, porém seu maior papel aconteceu em Escolinha do Professor Raimundo, quando interpretou Seu Canudinho Cansado.