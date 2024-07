Grêmio bate Vitória em duelo direto contra o rebaixamento no Brasileiro e mantém tabu

O Grêmio, enfim, reencontrou o caminho da vitória no Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo, o time de Porto Alegre encarou o Vitória no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 18ª rodada da competição nacional, e com gols de Soteldo e Reinaldo, venceu o adversário baiano por 2 a 0. Este é o último jogo do Grêmio fora de sua arena, agora recuperada após as enchentes.

Além de quebrar uma série de quatro jogos sem vitória, o time gaúcho, agora em 18º, ainda foi a 14 pontos, um atrás do próprio Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, e que chegou à sua quinta derrota nos últimos seis jogos.

O resultado ainda manteve o tabu do duelo. O Grêmio não perde para o Vitória há oito anos ou oito jogos (seis pelo Brasileiro e duas pela Copa do Brasil). Durante o período, o time gaúcho venceu seis vezes, e os times empataram em duas ocasiões.

O duelo direto contra a degola começou com um esquema de ataque contra defesa. Enquanto o Grêmio buscava o gol, o Vitória apostava nos contra-ataques. O time da casa chegava com perigo, mas pecava na hora da finalização. A primeira chance real de gol surgiu aos 26 minutos, quando Carballo recebeu na área e parou em boa defesa de Lucas Arcanjo.

Aos 27, o time gaúcho teve um pênalti a seu favor quando Kannemann caiu na área em disputa com Lucas Arcanjo, mas após análise do VAR, a arbitragem anulou a marcação. No lance, o zagueiro foi substituído, lesionado.

O Grêmio teve mais uma chance clara de gol aos 38 minutos, quando Soteldo fez boa jogada e cruzou na medida para Edenílson, que mandou para fora. Assim, o jogo foi para o intervalo com 0 a 0 no marcador.

Na volta para a segunda etapa, o Grêmio seguiu no ataque e, enfim, foi coroado. Aos 17 minutos, Soteldo aproveitou sobra da defesa do Vitória e mandou no canto, sem chances para Lucas Arcanjo. Atrás no placar, o Vitória foi ao ataque e teve uma boa chance aos 20, quando Matheusinho mandou na confusão e ninguém chegou para completar.

O time da casa passou a administrar o resultado e conseguiu garantir a vitória nos minutos finais. Aos 48, Arezo girou sobre Reynaldo na área e foi derrubado, sofrendo pênalti. Reinaldo foi para a cobrança e não desperdiçou, fechando a vitória em 2 a 0 para os gaúchos.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 x 0 VITÓRIA

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann (Pedro Geromel) e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Gustavo Nunes), Nathan (Pepê) e Edenilson (Dodi); Pavon (Arezo) e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Iury Castilho), Willean Lepo, Reynaldo, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Léo Naldi (Ricardo Ryller) e Matheusinho (Daniel Júnior); Janderson (Luis Miguel) e Alerrandro (Lawan). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Solteldo, aos 17, e Reinaldo,pênalti, aos 50 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carballo (Grêmio); Lucas Arcanjo, Léo Naldi, Janderson,

Willian Oliveira, Lawan, Thiago Carpini, Lucas Esteves, Reynaldo (Vitória).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 506.490,00.

PÚBLICO - 14.365 torcedores.

LOCAL - Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).