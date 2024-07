Rafaella Justus se surpreende com surpresa em festa de aniversário de 15 anos

Rafaella Justus, filha do empresário Roberto Justus, foi surpreendida com a chegada inesperada da mãe, Ticiane Pinheiros, para comemorar seu aniversário de 15 anos neste domingo, 21.

Rafaella estava de férias com o pai em Miami, nos Estados Unidos, quando a mãe apareceu de surpresa com balões em um restaurante. O vídeo foi publicado nos stories do Instagram de Ticiane. O jornalista da rede Globo César Tralli, casado com Ticiane, também se juntou à comemoração.

"Viemos para Miami para comemorar os 15 anos da Rafa junto dela. Viva", escreveu Ticiane ao compartilhar o vídeo com a chegada surpresa. É o segundo aniversário que Rafaella comemora em Miami. Em 2022, porém, Ticiane acompanhou a festa da filha à distância. "Saudades e volte logo para a gente comemorar juntas", escreveu à época nas redes sociais.