Campanha de Trump divulga carta sobre seu ferimento e tratamento após tentativa de assassinato

A campanha de Donald Trump divulgou na noite de ontem uma atualização sobre a saúde do ex-presidente, uma semana depois de ele ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato em um comício em Butler, Pensilvânia.

O documento, do deputado texano Ronny Jackson, um defensor ferrenho que serviu como médico de Trump na Casa Branca, oferece novos detalhes sobre a natureza dos ferimentos do candidato republicano e o tratamento que recebeu logo após o ataque.

É o relato mais completo até o momento sobre a condição do ex-presidente desde a noite do tiroteio, que também deixou um participante do comício morto e feriu outros dois.

De acordo com Jackson, Trump sofreu um ferimento de bala na orelha direita que veio "a menos de um quarto de polegada de entrar em sua cabeça e atingiu o topo da orelha direita".

O rastro da bala, disse ele, "produziu um ferimento de 2 centímetros de largura que se estendia até a superfície cartilaginosa da orelha. Houve inicialmente um sangramento significativo, seguido por um inchaço acentuado em toda a orelha superior."

Embora o inchaço tenha desaparecido e a ferida "esteja começando a granular e a cicatrizar adequadamente", ele disse que Trump ainda apresenta sangramento intermitente, exigindo o curativo que estava em exibição na Convenção Nacional Republicana da semana passada.

"Dada a natureza e o tamanho do ferimento não foi necessária nenhuma sutura", escreveu Jackson.

Trump foi inicialmente tratado pela equipe médica do Butler Memorial Hospital. De acordo com Jackson, os médicos "forneceram uma avaliação completa para lesões adicionais que incluíram uma tomografia computadorizada de sua cabeça".

Trump, disse ele, "fará avaliações adicionais, incluindo um exame auditivo abrangente, conforme necessário. Ele fará acompanhamento com seu médico de atenção primária, conforme orientação dos médicos que o avaliaram inicialmente", escreveu ele.

"Em resumo, o ex-presidente Trump está bem e se recuperando como esperado do ferimento à bala sofrido no último sábado à tarde", acrescentou.

Jackson disse que está com Trump desde então, avaliando e tratando seu ferimento diariamente, e que permanecerá com Trump durante o fim de semana, inclusive viajando para Michigan, onde Trump realizou seu primeiro comício desde o tiroteio, acompanhado por seu novo companheiro de chapa, Ohio. Senador JD Vance. No comício de sábado, a gaze branca na orelha de Trump foi substituída por um curativo da cor da pele.