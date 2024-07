Convenção confirma Guto Volpi e Rubão como candidatos à reeleição

Convenção realizada hoje em Ribeirão Pires confirmou as candidaturas à reeleição do prefeito Guto Volpi (PL) e do vice Rubens Fernandes, o Rubão (Republicanos), ao Executivo ribeirão-pirense, bem como os nomes dos 87 candidatos a vereador da coligação Experiência para fazer ainda mais, composta também por Podemos, PRTB e PSD.

“Nosso grupo conta com lideranças fortes, com longa trajetória de contribuições à cidade. Temos representatividade em todas as áreas, em todos os bairros. Um grupo plural, que tem como marca o trabalho e o compromisso com Ribeirão Pires. É nisso que apostamos todos os dias para que a cidade siga crescendo”, destacou Guto Volpi.

A convenção, realizada no escritório suprapartidário do grupo, contou com a presença dos presidentes dos cinco partidos que compõem a frente – Ricardo Nardelli (PL), Raphael Volpi (PSD), Perla Freitas (PRTB), Joabe Ferreira (Podemos) e Leandro João (Republicanos).

LANÇAMENTO

No próximo dia 28, a partir das 9h, no salão nobre do Ribeirão Pires Futebol Clube, ocorre o lançamento da chapa à reeleição encabeçada por Guto Volpi e Rubens Fernandes. O evento contará com apoiadores, candidatos a vereador pela coligação e lideranças partidárias.

Guto lançou, no início deste mês, a plataforma digital Ribeirão Pires do Futuro, canal para enviar ideias e contribuições que serão avaliadas e usadas na elaboração do plano de governo da chapa. Guto destacou que o plano de governo da atual gestão está 100% concluído e garante o mesmo ritmo em seu projeto à reeleição.