Thommy Schiavo teve morte acidental após queda, diz polícia do MT

Thommy Schiavo, ator conhecido por interpretar o personagem Zoinho, no remake recente da novela Pantanal, morreu aos 39 anos de idade. A causa da morte foi considerada acidental em decorrência de uma queda sofrida no local onde morava, em Cuiabá, no Mato Grosso.

Segundo informações enviadas pela Polícia Civil do Mato Grosso ao Estadão, os policiais foram chamados para atender à ocorrência na manhã deste sábado, 20. Chegando lá, o corpo do ator estava no chão, sem ferimentos externos, a cerca de 4m de distância do andar onde morava.

"Testemunhas relataram que estavam ingerindo bebida alcoólica com a vítima em uma conveniência próxima à residência", destaca o registro. "Foi realizada perícia no local e o corpo foi encaminhado ao IML de Cuiabá para realização de perícia", consta.

Além disso, imagens de câmeras de segurança constatadas pela polícia mostraram o momento em que o homem aparece sentado no andar superior do local. Em seguida, se deita no chão por alguns minutos e, quando vai levantar, se desequilibra e cai.

Íntegra da nota da Polícia a respeito da morte de Thommy Schiavo:

"OCORRÊNCIA: MORTE ACIDENTAL

DATA: 20/07

LOCAL: RESIDÊNCIA, BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE - CUIABÁ

VÍTIMA: SEXO MASCULINO, 39 ANOS

A EQUIPE DE PLANTÃO DA DHPP CUIABÁ FOI ACIONADA NA MANHÃ DESTE SÁBADO PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA NO BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, NA CAPITAL.

NO ENDEREÇO, UM PRÉDIO DE QUITINETES DE DOIS ANDARES, A VÍTIMA FOI ENCONTRADA EM DECÚBITO DORSAL, SEM FERIMENTOS EXTERNOS, CAÍDA NO PISO INFERIOR, A UNS 4 METROS DE ALTURA DO ANDAR ONDE RESIDIA.

TESTEMUNHAS RELATARAM QUE ESTAVAM INGERINDO BEBIDA ALCOÓLICA COM A VÍTIMA EM UMA CONVENIÊNCIA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA.

CÂMERAS DO PRÉDIO FORAM VERIFICADAS PELOS POLICIAIS E AS IMAGENS MOSTRARAM A DINÂMICA DO MOMENTO EM QUE APARECE A VÍTIMA SENTADA NO ANDAR SUPERIOR, DEPOIS SE DEITA NO CHÃO POR ALGUNS MINUTOS E AO SE LEVANTAR, SE DESEQUILIBRA E O CORPO SE INCLINA ACIMA DO PARAPEITO OCASIONANDO A QUEDA.

O SAMU ESTEVE NO LOCAL E ATESTOU O ÓBITO DA VÍTIMA. FOI REALIZADA PERÍCIA NO LOCAL E O CORPO ENCAMINHADO AO IML DE CUIABÁ PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA."

Quem foi Thommy Schiavo

Em seu portfólio online, destacava trabalhar como ator, músico e modelo, sendo formado em artes cênicas, com o curso profissionalizante de ator na Casa das Artes de Laranjeiras. Ainda destacava as habilidades em canto, violão e andar a cavalo.

Incluindo papéis menores, Thommy Schiavo esteve em produções como Por Toda a Minha Vida, Paraíso, Escrito nas Estrelas, Cordel Encantado, Gabriela, A Teia, Império, Além do Tempo e Espelho da Vida.

O ator mantinha um relacionamento com a maquiadora Angra Monaliza. Os dois eram pais de Lara, de pouco mais de um ano, e se conheceram durante as gravações de Pantanal, em 2022.