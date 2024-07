Silvio Santos melhora, tem alta e deixa o hospital em São Paulo

O quadro de saúde de Silvio Santos está melhor e o apresentador deixou o hospital Albert Einstein, em São Paulo, ao longo deste sábado, 20. O Estadão apurou a informação com duas fontes próximas ao caso e à família Abravanel que afirmam a melhora no quadro de H1N1.

Em contato com a reportagem, o SBT confirmou a informação: "Está em sua residência".

Ao longo da tarde deste sábado, 20, contudo, ainda em contato com a reportagem, a assessoria de imprensa do SBT havia negado qualquer mudança no estado do apresentador.

Internação prolongada

A estadia de Silvio Santos parecia ser estendida na noite de sexta-feira, 19, quando foi informado de que Silvio Santos seguiria em internação para que pudesse receber a medicação para o tratamento do H1N1.

O quadro do apresentador, internado na quarta-feira, 17, não era considerado grave, mas a idade avançada do apresentador (93 anos) incluia Silvio Santos no grupo de risco e toda a cautela foi adotada durante o tratamento.

Desde a quarta-feira, contudo, fontes próximas à família de Silvio Santos garantiram ao Estadão que o apresentador estava bem, apesar da internação.