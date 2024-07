Vamos cortar impostos mais do que fizemos antes, diz Trump

O candidato do Partido Republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou em comício de campanha no Michigan que pretende cortar impostos "mais do que antes", caso seja eleito presidente.

Este foi o primeiro comício público de campanha desde a Convenção da semana passada, em que foi confirmado como candidato, depois de ter sido ferido por um tiro de raspão na orelha no último sábado, na Pensilvânia.

Trump voltou a criticar as políticas de imigração do país ao dizer que "continuam a deixar criminosos entrarem no nosso país". "Não permitiremos mais isso", disse. Ele frisou ainda que os democratas querem que os imigrantes em condições irregulares votem, e repetiu que vai iniciar a "maior operação de deportação já vista no país".

O candidato republicano disse que o meio ambiente é "importante", mas que não pode ser usado para destruir o país. Trump reiterou que a única chance de os democratas vencerem é pela trapaça e que "a única coisa boa que eles fazem bem é trapacear", embora não haja indícios de fraude nas últimas eleições americanas, em que Trump foi derrotado pelo atual presidente, Joe Biden, a quem se referiu como uma pessoa "frágil cercada de gente ruim" e, reiteradamente, como "Biden, o torto".

Trump se referiu a Kamala Harris, vice e possível substituta de Biden na corrida eleitoral, como alguém que "nos parece louca, mas tanto quanto Pelosi", em referência a Nancy Pelosi - influente democrata que presidiu a Câmara dos Representantes e que estaria trabalhando nos bastidores para que Biden desista para que Kamala Harris assuma a cabeça de chapa.