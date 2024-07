No Rio, Bolsonaro apoia ato de pré-campanha à Prefeitura de Niterói

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), prestou apoio ao deputado federal Carlos Jordy (PL) em ato de pré-campanha à prefeitura de Niterói, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Jordy era líder da oposição na Câmara até se licenciar para a disputa municipal.

O ato aconteceu com carro de som na orla da praia de Icaraí, bairro nobre de Niterói. Em discurso, Bolsonaro defendeu a eleição de vereadores e prefeitos conservadores e de direita. Também mencionou o recente atentado a tiros ao ex-presidente dos EUA, Donald Trump, que tenta um segundo mandato, e comparou o ato à facada que sofreu durante a campanha presidencial em 2018. "Nós dois recebemos uma segunda chance".

Bolsonaro também defendeu o acesso da população a armas de fogo e defendeu sua trajetória na presidência.

Na capital fluminense, Bolsonaro apoia o também deputado federal Alexandre Ramagem (PL), que o gravou em reunião para discutir as investigações sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) no caso da rachadinha. O filho do ex-presidente também estava com ele no carro de som.

Apesar do mal-estar após o episódio, Bolsonaro mantém o apoio formal à Ramagem, tendo, inclusive comparecido a ato de pré-campanha do deputado na quinta-feira de manhã. Ramagem será oficializado pelo PL no pleito municipal na segunda-feira, 22.