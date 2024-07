Cine Lyra é reinaugurado durante Festival de Inverno em Paranapiacaba

Paranapiacaba passou a contar neste sábado (20) com mais um importante atrativo. O Cine Lyra, segundo cinema mais antigo do Brasil, foi reaberto após passar por obras de restauro e voltará a exibir filmes depois de muitas décadas.

A reinauguração do espaço ocorreu durante a abertura do 23º Festival de Inverno em Paranapiacaba, realizado nos dois últimos finais de semana de julho, nos dias 20, 21, 27 e 28. A exibição de filmes no cinema integra a programação do evento, repleta de arte, música e gastronomia que ocorre pelas vielas da vila inglesa.

Já neste primeiro dia de abertura, o público pôde conferir no Cine Lyra exposições e exibição de filmes, alguns com música ao vivo, em uma programação pensada pela Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) de Santo André.

A restauração do espaço contemplou quatro edificações centenárias, incluindo edifício multiuso, brinquedoteca, Salão Foyer e o cinema, além de dois anexos, a antiga torre de projeção e dois sanitários externos.

O Cine Lyra, cinema construído em 1903, foi criado com o intuito de promover aulas de música e atividades culturais às famílias dos funcionários que trabalhavam na construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí. O espaço recebia também outros eventos festivos e abrigou a Banda Lyra.

Posteriormente, o então superintendente da São Paulo Railway, Alex M. Wellingtton, resolveu realizar a fusão entre o Serrano Athletic Club e a Recreativa Lyra da Serra para abrir uma nova sede, o Clube União Lyra Serrano, o único edifício de dois andares de Paranapiacaba. A antiga sede do Cine Lyra foi aos poucos abandonada, sem mais atividades, até o fechamento definitivo em 15 de outubro de 1936, quando foi destinada para uso residencial.

O equipamento, que é o segundo cinema mais antigo do Brasil, é tombado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) e pelo Comdephaapasa (Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André).

Novidades - Além da reinauguração do Cine Lyra, o Ferreoclube do ABC e Memória Ferroviária aproveitou a abertura do 23º Festival de Inverno em Paranapiacaba e apresentou a segunda etapa da modernização e ampliação das maquetes (miniaturas dos pontos turísticos) da vila inglesa e região.

Esta nova fase da reforma contempla parte da Baixada Santista; a Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa) em Cubatão; o cais com equipamentos de movimentação de contêineres; a representação da água do porto e praia mais realista; jardim; casas iluminadas; o porto de Santos; e a Estação do Valongo, a primeira do estado de São Paulo, localizada em Santos, inaugurada pela São Paulo Railway em 1867 como parte ferrovia Santos-Jundiaí.

O Ferreoclube do ABC fica aberto todos os domingos, das 10h às 16h30, na Rua da Estação, 399. Durante o Festival de Inverno, o espaço funcionará também aos sábados, no mesmo horário.

Ainda neste sábado, foi feita a apresentação do projeto de comunicação visual e a entrega da revitalização do Centro de Visitantes do Parque Nascentes, que passou por manutenção predial.

E, aproveitando também a abertura do Festival, a Secretaria de Meio Ambiente divulgou o recebimento de um veículo Ford Maverick zero-quilômetro como forma de compensação ambiental. O carro será utilizado na fiscalização e no controle do uso e ocupação do solo na região de Paranapiacaba e Parque Andreense.

Programação cultural - Neste domingo (21), a programação do Festival de Inverno em Paranapiacaba começa às 10h30, com o projeto Nex. Arte recebendo os visitantes com a intervenção Poemas de Amor, na plataforma do Expresso Turístico. Às 11h, a banda Cambuci da Serra se apresenta no palco do Mercado. No palco da rua Direita, quem dá início aos trabalhos é a banda de rock Take 9001, às 12h. Mas para quem preferir conferir a expressão da cultura brasileira, no palco do Viradouro, também ao meio-dia, acontece a festa do folclore Folia de Reis São Francisco de Assis.

A programação segue variada durante todo o domingo nos três palcos principais, com apresentações de diversos estilos musicais não só de rock e MPB, mas também forró, reggae, ritmos caboverdianos e hip hop. Mas não é só nos palcos que haverá programação – as atrações estarão pelas ruas, na biblioteca e no Cine Lyra.

Vale destacar que, durante todos os dias do Festival, os visitantes têm à disposição duas praças de alimentação, que também terão atrações musicais, além de food trucks, beer trucks, barracas gastronômicas, os restaurantes de Paranapiacaba e a tradicional Feira Caminhos do Cambuci, que traz uma infinidade de usos culinários para a fruta que é tão presente na região.

É sugerido que os visitantes levem doações de alimentos não perecíveis, que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Como chegar - Todos os visitantes que pretendem ir de carro devem deixar seus veículos no estacionamento do km 47 da rodovia Antonio Adib Chamas (SP - 122). O valor é de R$ 40 para motos, R$ 50 para veículos, R$ 100 para vans e R$ 200 para ônibus.

No local um serviço de micro-ônibus de ida até a parte baixa e retorno ao estacionamento estará disponível. O serviço conta ainda com transporte para pessoas com deficiência.

Para os visitantes que optarem acesso ao Festival por transporte público, há duas linhas intermunicipais da Next Mobilidade que atendem a região. A linha 040 sai do Terminal Santo André Leste, com tempo de trajeto de aproximadamente 1 hora e 25 minutos e tarifa de R$ 8,40. Já a linha 424 sai da estação Rio Grande da Serra e tem trajeto de 20 minutos, com passagem no valor de R$ 5,45.

Programação do Festival de Inverno em Paranapiacaba neste domingo (21):

Plataforma do Expresso Turístico

10h30 – Nex. Arte | Intervenção ‘Poemas de Amor’

Palco Mercado

11h – Cambuci da Serra (MPB)

13h – Preta Archanjo (Samba)

15h – Grazzi Brasil (MPB)

17h – Pé de Manacá (Forró)

Palco Rua Direita

12h – Take 9001 (Rock)

14h – Hélio Ramalho e Banda Batuke Pchei (Ritmos caboverdianos)

16h – Felipe Mic (Reggae/Hip Hop)

18h – Furiah (Hip Hop)

Viradouro

12h – Folia de Reis São Francisco de Assis

14h – Palhaço Lixolino | Espetáculo ‘LixoSHOW do Palhaço Lixolino’

17h – Banda Cucamonga | Espetáculo ‘Banda Cucamonga 10 anos’

Biblioteca

11h – Leándro Màttos e Robson Batuta | Workshop ‘Por dentro da composição’

13h – Sandra Cassimiro | Sarau‘Vozes que ecoam’

15h – Cia. Teatro de Porão | Contação de Histórias ‘Histórias de Caxambu’

Itinerante

11h – Trupe Trickster | Intervenção ‘Balaio de Gnomo’

15h – Grifo Teatro | Intervenção ‘Chuva de Poemas’

Cine Lyra

Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo

11h às 18h – Miniexposição: Maquete de filme expressionista da ELCV

13h – Longa-metragem ‘A Noite das Vampiras’

14h – Oficina ‘Maquiagem de efeito para filmes de terror’

16h – Pré-estreia do curta-metragem ‘A Monstra do Armário’ | Exibição seguida de bate-papo com equipe

17h30 – Curtas Terror Brasileiro Contemporâneo de Joel Caetano e Rubens Mello | Exibição seguida de bate-papo com diretores

11h às 18h – 'O Olhar Além do Mar: Arte em Paranapiacaba' | Exposição de obras do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André

11h às 18h – Lounge Literário | Espaço voltado aos escritores da região com intervenções e venda de livros