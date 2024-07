Philippe Coutinho é relacionado e reestreia pelo Vasco diante do Atlético-MG

Em busca da quinta vitória consecutiva no Brasileiro, o Vasco vai poder contar com o retorno do meia-atacante Philippe Coutinho e do atacante Alex Teixeira para o duelo contra o Atlético-MG, domingo, às 16h, na Arena MRV.

Apresentado no último dia 13 em São Januário para os torcedores, Coutinho viajou com o elenco para a capital mineira e tem tudo para ser o grande nome do time nesta volta ao Rio. Com a lesão de Payet, tem chances até de começar o jogo.

Alex Teixeira, que foi apresentado oficialmente na sexta-feira, também está com o grupo. O retorno do atacante foi uma indicação do amigo Coutinho, que pediu à direção que trouxesse o atacante e também, o volante Souza. E foi atendido.

O técnico Rafael Paiva, porém, ainda não antecipou quem começará jogando diante dos mineiros.

O volante, porém, ainda não vai para o jogo na visita aos mineiros. Assim como Payet e o zagueiro João Victor, se recuperando de lesão e ainda entregue ao departamento de fisioterapia.

O Vasco está invicto há cinco jogos, sendo um empate (Botafogo) e quatro vitórias (Fortaleza, Inter, Corinthians e Atlético-GO). Após 17 jogos, o time carioca soma 23 pontos. O Atlético-MG tem 22 (em 16 partidas).