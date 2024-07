PSD confirma Eduardo Paes como candidato à reeleição para prefeitura do Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, teve sua candidatura à reeleição formalizada hoje em convenção municipal do PSD, no Centro da capital fluminense.

O evento, que transcorre no início da tarde deste sábado, 20, tem algo próximo a uma centena de pessoas. Nele também será apresentada uma nominata com 52 candidatos a vereador da capital. Dentro do PSD, a expectativa é que o partido faça a maior bancada de vereadores da cidade.

Estiveram presentes representantes de partidos aliados de todo o espectro, da esquerda à direita.

No primeiro caso, compareceram o presidente do diretório municipal do PT, Tiago Santana, a deputada estadual Marta Rocha (PDT), os deputados federais Alessandro Molon e Eduardo Bandeira de Mello pelo PSB, e Jandira Feghali pelo PCdoB. Pela direita estiveram presentes representantes de Solidariedade, Podemos, PRD e Cidadania, legenda mais central. Todos discursaram, destacando a possibilidade de eleger Paes já no primeiro turno.

Paira sobre a candidatura de Paes a dúvida sobre quem será o vice da chapa, decisão que deve ser tomada no início de agosto. Nos bastidores, os nomes mais fortes ao cargo são o deputado federal Pedro Paulo (PSD) e o deputado estadual Eduardo Cavaliere (PSD). Se, em algum momento houve rumores de que o PT poderia indicar o vice de Paes, há agora certeza sobre uma chapa puro sangue.

Na disputa

Com 53% na última pesquisa Datafolha, do início de julho, Paes terá como adversários Tarcísio Motta (Psol), que tinha 9% das intenções de voto na sondagem, e Alexandre Ramagem (PL), que tinha 7%, mas é considerado a principal ameaça pelo potencial de crescimento ligado ao apoio, ao menos formal, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ramagem oficializa candidatura em convenção na segunda-feira, 22. Motta ainda não tem data para tal. Corre por fora o deputado estadual Rodrigo Amorim, que deve se apresentar à disputa pelo União Brasil.