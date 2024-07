Hezbollah dispara dezenas de foguetes contra kibutz israelense após ataque por drone

O grupo militante Hezbollah, do Líbano, disse que seus combatentes dispararam dezenas de foguetes contra o norte de Israel neste sábado, visando um kibutz (comunidade agrária coletiva israelita) pela primeira vez em nove meses, em retaliação a um ataque de drone israelense que feriu várias pessoas.

Também neste sábado, o grupo militante palestino Hamas disse que disparou foguetes do Líbano em direção a um posto do exército israelense na aldeia do norte de Israel, em retaliação pelos "massacres sionistas" na Faixa de Gaza. O Hamas realizou ataques semelhantes a partir do Líbano nos últimos meses, mas eles foram raros.

O ataque do Hezbollah com dezenas de foguetes Katyusha ao kibutz israelense do norte de Dafna ocorreu poucas horas depois que um ataque feito por drone israelense atingiu um carro na aldeia libanesa do sul de Burj al-Muluk, e estilhaços do míssil feriram várias pessoas que estavam por perto. A Agência Nacional de Notícias controlada pelo Estado disse que os civis feridos são cidadãos sírios e incluíam crianças.

O Hezbollah começou a disparar foguetes logo após o ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro, dizendo que visava aliviar a pressão sobre Gaza. A troca de fogo e ataques aéreos, que foi limitada a alguns quilômetros ou milhas de cada lado da fronteira, deslocou dezenas de milhares de pessoas em ambos os países.