No Brasil, Josh Hartnett marca presença em tapete vermelho do filme Armadilha

Curtindo o país tropical! O astro Josh Hartnett, o diretor M. Night Shyamalan e Salekha posaram na première do mais novo longa do trio: Armadilha.

Com previsão de estreia no Brasil no dia 8 de agosto, o filme já está recebendo alguns eventos para deixar os fãs de cinema ansiosos.

Na história, um pai leva sua filha para um show, mas chegando lá descobre que o evento na verdade foi feita para prender ele. O homem é um serial killer e tenta achar um jeito de escapar.