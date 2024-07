Novo realiza convenção neste domingo para lançar candidatura de Marina Helena a prefeita de SP

O partido Novo realizará sua convenção municipal em São Paulo no próximo domingo, 21, para lançar a candidatura de Marina Helena e seu vice Coronel Priel. A legenda também apresentará 56 candidatos a uma vaga na Câmara paulistana das eleições deste ano. O evento ocorrerá no Circolo Italiano, no Edifício Itália, às 9h30.

Há expectativa interna pela participação do ex-integrante do Ministério Público Federal (MPF) Deltan Dallagnol. Entre confirmados estão os deputados Adriana Ventura (federal), Leonardo Siqueira (estadual), o ex-federal Vinicius Poit e o candidato à Presidência da República em 2022 pelo partido, Luis Felipe Dávila. Dirigentes municipais e estaduais também são esperados.

O Novo afirmará no evento que o partido conta com diversidade de candidaturas ao Legislativo. De acordo com a legenda, todas as regiões da capital paulista estarão representadas. "Diferente dos anos anteriores, quando os candidatos eram predominantemente das zonas oeste e sul, a nova chapa abrange agora uma ampla gama de bairros, incluindo muitas candidaturas das zonas leste e norte", diz trecho de nota.

Marina Helena, que é economista, registrou 5% das intenções de voto na última pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha. Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito que tenta reeleição, e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparecem tecnicamente empatados com 24% e 23%, respectivamente.

Ao Estadão, a pré-candidata afirmou que conquistará o eleitorado paulistano com "força e sinceridade". "Apesar da entrada de novos candidatos, a força e sinceridade das nossas ideias serão o nosso diferencial. Seguimos firmes no propósito de mostrar como São Paulo paga caro para serviços vergonhosos de saúde, educação, segurança e transporte. É a promoção 'pague 7, leve 2?. Vamos continuar defendendo a necessidade de livrar São Paulo da esquerda e do centrão, de eliminar os cabides de emprego e o parasitismo que tomou conta da prefeitura", afirmou.