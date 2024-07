Mundo tem dia de apagão cibernético

Uma falha durante atualização de sistemas da empresa de cibersegurança CrowdStrike, usados por algumas das maiores companhias do mundo, provocou nesta sexta-feira, 19, um apagão cibernético sem precedentes, que afetou empresas aéreas, hospitais e bancos e até tirou do ar emissoras de TVs. No Brasil, a pane também atingiu os serviços de alguns bancos e de hospitais e causou atrasos pontuais em voos. "Foi um efeito em cascata nunca visto globalmente", disse a Wedbush, consultoria americana especializada em tecnologia.

Em função da pane, especialistas destacaram o risco da grande dependência da economia mundial de sistemas de poucas empresas. "É como o árbitro de um jogo de futebol: quando a sua presença se faz notar é porque as coisas estão desandando", escreveu Carlos Affonso Souza, da UERJ e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade.

Com sede em Austin, no Texas, a americana CrowdStrike foi fundada em 2012 por George Kurtz e Dmitri Alperovitch, ex-funcionários da rival McAfee. Segundo a empresa, a pane afetou clientes que hospedam seus serviços em computadores com Windows, o sistema operacional da Microsoft. Máquinas com Mac (da Apple) e Linux não foram afetadas.

Tecnicamente, a atualização de um dos softwares da CrowdStrike fez com que milhares de computadores, ao serem abertos, entrassem em tela de erro. Trata-se, no jargão do setor, da "tela azul da morte", que aparece junto com mensagem que se traduz como "exceção de ameaça ao sistema não tratada".

Especialistas disseram que poderá levar dias até que organizações que possuem milhares de computadores corrijam as falhas. Segundo o Financial Times, a Microsoft estima que alguns casos podem precisar de até 15 reboots, ou reinicializações, para conseguir voltar os computadores ao estado normal.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.