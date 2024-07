Guarani aposta em zagueiro da base e esfria conversas por jogador do Mirassol

Depois de contratar dois zagueiros, o Guarani ainda buscava um nome para o setor, visando a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, a solução deve ser caseira, com mais oportunidades para Pedro Manoel, de 18 anos.

O Guarani negociava com o experiente Wanderson, de 33 anos, que está no Mirassol, mas as conversas esfriaram por conta do bom desempenho de Pedro Manoel. Além de agradar nos treinamentos, ele foi relacionado para três jogos e estreou diante do Sport, entrando no segundo tempo após a expulsão de Yan Henrique. O time paulista perdeu por 1 a 0.

Além disso, o Guarani já havia anunciado as chegadas dos zagueiros Matheus Salustiano e Renê Santos nos últimos dias. O técnico Pintado ainda tem Léo Santos, Douglas Bacelar e Lucas Adell como opções para o setor defensivo.

O Guarani está há 11 jogos sem vencer, sendo quatro empates e sete derrotas. O último e único triunfo na Série B foi em 11 de maio, quando fez 2 a 0 no Botafogo em casa.

Com isso, soma apenas sete pontos na lanterna (20º), em situação cada vez mais delicada. Já são quatro pontos de diferença para o Ituano, 19º colocado com 11, e 11 para a Chapecoense, primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º com 18.

O time volta a campo no domingo, às 16h, quando enfrenta o Goiás no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 16ª rodada. O adversário está em nono com 21 pontos.