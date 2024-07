Lulu Santos receberá prêmio especial do Grammy Latino

Lulu Santos foi um dos artistas escolhido para serem homenageados na edição deste ano do Grammy Latino. O artista vai receber o prêmio na categoria "excelência musical", anunciou a organização da premiação na quinta, 18.

A entrega da homenagem acontece no dia 10 de novembro, antes da premiação oficial.

"Talentoso músico, cantor e compositor. Lulu se destacou ao longo de mais de cinco décadas de carreira abraçando diversos estilos e gêneros. Inovador e criativo, Lulu encontrou novas sonoridades com seu talento e se posicionou como uma das grandes figuras do cenário musical brasileiro", anunciou a academia nas redes sociais.

No dia 21 de setembro, Lulu será uma das atrações do Rock In Rio no mesmo dia de Ivete Sangalo, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Glória Groove e Duda Beat no palco sunset. Ainda há ingressos disponíveis para o dia exclusivo a artistas brasileiros.