Febraban: Após apagão cibernético, bancos afetados normalizam serviços

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou nesta sexta-feira, 19, que os bancos brasileiros afetados pelo apagão cibernético global desta sexta-feira já estão com os serviços normalizados. De acordo com a entidade, não houve comprometimento relevante ao atendimento aos clientes.

"Durante a manhã, alguns sistemas das instituições financeiras chegaram a ser temporariamente afetados em diferentes escalas pela atualização do antivírus CrowdStrike, mas nada que comprometesse a prestação de serviços de forma relevante", afirmou a entidade. "Ao longo do dia, os bancos que tiveram algum impacto trabalharam para, rapidamente, normalizar e garantir o funcionamento de seus serviços."

Entre os bancos associados à Febraban, o Bradesco informou que o apagão tirou do ar os canais digitais de atendimento, com usuários reportando problemas para acessar tanto o aplicativo do banco quanto o do Next, outra marca do conglomerado.

Houve ainda informações de problemas no Neon, no Banco Pan e falhas pontuais em sistemas de empresas da Stone. O Nubank informou ainda que, durante a manhã, o apagão causou lentidão nos sistemas de atendimento ao cliente, mas não gerou transtornos em outros pontos da operação.