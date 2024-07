Thiago Silva diz estar pronto para estrear e pede mudança de postura no Flu: 'Voltar a vencer'

"O momento não é fácil, o momento não é simples, mas eu acho que se todos estiverem numa só união e em um só pensamento, temos tudo para sair dessa situação. Mas em primeiro lugar precisamos pensar no jogo contra o Cuiabá". Foi com esse recado dado aos companheiros que o experiente zagueiro Thiago Silva pontuou a coletiva concedida nesta sexta-feira. O jogador, que deve reestrear no Fluminense neste domingo, reconheceu o momento crítico do clube carioca.

"Não imaginava passar por isso. Campeão da Libertadores, da Recopa, com o melhor futebol visto e, de uma hora para outra, as coisas não andam como ano passado. Você vai perdendo a confiança e é difícil buscar uma retomada para o jogo seguinte", comentou o jogador.

Contratado para ser o homem de confiança no setor defensivo, Thiago Silva pretende agora usar a sua experiência para tentar tirar a pressão dos companheiros e passar tranquilidade em um momento de reconstrução. Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem apenas oito pontos em 16 rodadas. O time conquistou só uma vitória e tem o segundo pior ataque da competição com 12 gols.

Pelo seu discurso, a luz no fim do túnel já existe e os jogadores precisam entender a situação para reagir. Ele citou a chegada do técnico Mano Menezes como ponto de partida para uma reação.

"Teve uma mudança de comando e agora tem de ter uma mudança de postura. É muito mais fácil trocar uma pessoa do que 25 jogadores. Temos que olhar o que estamos fazendo de errado. Só nós vamos tirar o Fluminense da situação em que se encontra", comentou.

Ansioso pela estreia, ele admitiu que esperava fazer o seu primeiro jogo pelo clube sob outras circunstâncias. No entanto, afirmou que a reação tem data, local e hora para começar: domingo, às 20h, na Arena Pantanal, diante do Cuiabá.

O zagueiro comentou ainda que a semana que passou foi importante para os jogadores sentirem a filosofia de trabalho do treinador. "Foi uma semana de cobranças. O Mano é um cara muito inteligente e que passa tranquilidade no dia a dia. Sinto que ele já tem a confiança do elenco", afirmou o jogador.

Sobre o time que enfrenta o Cuiabá, Thiago Silva não adiantou muita coisa. Afirmou que a escalação deve ser definida no sábado, mas declarou que está adaptado ao jeito de Mano Menezes trabalhar. "Com o Mano, mesmo não atuando nas partidas anteriores, eu participava dos treinos. Estamos tendo atitudes diferentes do que ele pensa, mas as coisas estão se ajeitando. Temos que trabalhar para encontrar esse entrosamento o mais rápido possível", comentou o jogador.