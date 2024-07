Lula: BNDES financiar exportação é decisão política, não técnica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 19, que o financiamento de exportações de empresas brasileiras pelo BNDES foi uma decisão política, e não técnica. Ele deu a declaração em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

"Não é sempre que o BNDES financia exportação brasileira. Não é sempre que o BNDES tem coragem de emprestar R$ 4,5 bilhões para financiar aviões para uma empresa americana. Isso é decisão política. Não é decisão econômica e técnica. É decisão política. E decisão política é tomada pelo governo", disse o petista.

Lula também criticou, sem citar nomes, a gestão do banco de fomento sob o governo de Jair Bolsonaro. "Durante o período passado o BNDES foi um banco que só serviu para devolver dinheiro para os cofres do Tesouro Nacional", disse o presidente da República.

Lula disse é preciso continuar financiando exportações brasileiras, e que o BNDES fará o que for necessário para as empresas do País crescerem.

O presidente da República também criticou o rigor do BNDES na concessão de crédito. "O BNDES é tão duro, é tão duro, que só consegue pegar dinheiro emprestado no BNDES quem não precisa de dinheiro. Porque a exigência é muito grande, leva 150 dias, 200 dias para liberar o empréstimo", disse o chefe de governo.

As declarações foram em cerimônia de anúncio do financiamento do BNDES para a venda de 32 aviões da Embraer para a American Airlines por R$ 4,5 bilhões. A solenidade foi na fábrica da empresa, em São José dos Campos, no interior de São Paulo.