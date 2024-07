Eleições EUA: Comitê Democrata faz reunião para avançar em plano para nomeação de candidato

O braço normativo do Comitê Nacional Democrata pretende se reunir nesta sexta-feira, 19, para avançar nos planos de um encontro virtual, antes de 7 de agosto, para nomear a escolha do partido para a disputa presidencial dos Estados Unidos, antes da convenção do partido. A convenção do Partido Democrata está prevista para 19 de agosto. A campanha "Biden para presidente" também está convocando uma reunião com toda a equipe para esta sexta-feira.

As mobilizações ocorrem diante da pressão crescente para o presidente dos EUA, Joe Biden, desista de sua candidatura à reeleição, enquanto a maioria dos democratas acha que sua vice-presidente, Kamala Harris, seria uma boa alternativa. Uma nova pesquisa do AP-NORC Center for Public Affairs Research revelou que cerca de 6 em cada 10 democratas acreditam que Harris faria um bom trabalho no primeiro lugar. Cerca de 2 em cada 10 democratas não acreditam que ela faria, e outros 2 em cada 10 dizem que não sabem o suficiente para responder.

Desde o fiasco de Biden no debate em 27 de junho, muitos democratas têm olhado e se manifestado até mesmo abertamente em direção a Harris para que seja a indicada presidencial do partido, acreditando que ela tem uma chance melhor contra o indicado do Partido Republicano, o ex-presidente Donald Trump.