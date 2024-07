Governo baterá recorde em investimento privado para adequar infraestrutura, diz Renan Filho

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou, na manhã desta sexta-feira, 19, durante anúncio de investimentos na via Dutra Rio-Santos, em São José dos Campos (SP), que a expectativa do governo é bater recorde de investimento privado "para adequar a infraestrutura" do País ao que é necessário para o crescimento sustentável.

Segundo ele, o governo ainda deve executar mais de duas dezenas de projetos de concessão em infraestrutura até o final do mandato. "Esperamos fazer 35 novos leilões. Vamos fazer oito neste segundo semestre", disse Renan Filho durante a cerimônia de anúncio dos investimentos.

O titular da pasta dos transportes afirmou que a mudança nas regras para debêntures incentivadas possibilitou os investimentos anunciados nesta sexta-feira, que tiveram a ajuda do BNDES. O banco público vai comprar boa parte de uma emissão que a CCR, concessionária da Dutra, fez.